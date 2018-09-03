03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы


политика В России В бывшем СССР За рубежом Крым Украина

The National Interest: У Киева нет шансов на Крым

У украинских властей нет никаких шансов вернуть Крым в состав государства, считает американский обозреватель Дуг Бэндоу.

Он пояснил, что полуостров в течение долгого времени находился в составе России.

"Крым стал частью Российской империи после того, как был отвоёван у Турции более двух веков назад, и в составе Советского Союза оставался российским до 1954 года", — передаёт слова Бэндоу The National Interest, напомнив также, что полуостров был отдан Украинской ССР генсеком КПСС Никитой Хрущёвым, сменившим на этом посту умершего Иосифа Сталина.

При этом аналитик выразил сомнение в справедливости референдума о вхождении бывшего украинского полуострова в состав РФ.

"Этнические россияне по-прежнему составляли большинство в 2014 году (на момент присоединения, — прим.) и, скорее всего, хотели вернуться к Москве, хотя референдум в то время не был ни свободным, ни справедливым", — отметил Бэндоу.

Комментируя заявление обозревателя The Washington Post о необходимости Запада настаивать на возвращении Крыма Киеву, журналист отметил, что это не может произойти мирным путём.

"Территория не будет возвращена ни [президентом РФ Владимиром] Путиным, ни его преемником без военного поражения России — пояснил Бэндоу. — Даже путинские критики признают, что передача [территории] является постоянной".

Гурзуф, Крым(2018)|Фото: crimeaguide.com


Теги: Крым, Украина, РФ, Владимир Путин, The National Interest, Дуг Бэндоу



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

The National Interest: У Киева нет шансов на Крым

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 761

Мнения из сети


Наши спецпроекты