The National Interest: У Киева нет шансов на Крым

У украинских властей нет никаких шансов вернуть Крым в состав государства, считает американский обозреватель Дуг Бэндоу.

Он пояснил, что полуостров в течение долгого времени находился в составе России.

"Крым стал частью Российской империи после того, как был отвоёван у Турции более двух веков назад, и в составе Советского Союза оставался российским до 1954 года", — передаёт слова Бэндоу The National Interest, напомнив также, что полуостров был отдан Украинской ССР генсеком КПСС Никитой Хрущёвым, сменившим на этом посту умершего Иосифа Сталина.

При этом аналитик выразил сомнение в справедливости референдума о вхождении бывшего украинского полуострова в состав РФ.

"Этнические россияне по-прежнему составляли большинство в 2014 году (на момент присоединения, — прим.) и, скорее всего, хотели вернуться к Москве, хотя референдум в то время не был ни свободным, ни справедливым", — отметил Бэндоу.

Комментируя заявление обозревателя The Washington Post о необходимости Запада настаивать на возвращении Крыма Киеву, журналист отметил, что это не может произойти мирным путём.

"Территория не будет возвращена ни [президентом РФ Владимиром] Путиным, ни его преемником без военного поражения России — пояснил Бэндоу. — Даже путинские критики признают, что передача [территории] является постоянной".