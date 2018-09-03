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МИД Франции: Асад выиграл войну, но не добился мира

Президент Сирии Башар Асад одержал победу в затянувшейся гражданской войне, но установления мира ещё предстоит добиться. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.
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"Асад выиграл войну. Мы должны признать это", — передаёт "РИА Новости" его слова, сказанные изданию Sputnik International.

Он отметил, что при всей решимости Дамаска освободить провинцию Идлиб от террористов, это не решит проблем, спровоцировавших конфликт, даже если правительственным войскам удастся вернуть регион под свой контроль. По мнению Ле Дриана, для установления подлинного мира арабской республике нужно "политическое решение при участии международных посредников".

Глава французского внешнеполитического ведомства заверил, что Париж будет способствовать мирному решению сирийского конфликта. При этом он предупредил о готовности западной коалиции нанести удары по Сирии в случае использования правительственными войсками химического оружия против мирного населения в Идлибе.

Жан-Ив Ле Дриан(2017)|Фото: www.ridus.ru


Теги: Сирия, Франция, МИД Франции, Жан-Ив Ле Дриан, Башар Асад



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МИД Франции: Асад выиграл войну, но не добился мира

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