СМИ: Россельхозбанк нуждается в докапитализации

В СМИ появилась информация о необходимости докапитализации Россельхозбанка (РСХБ) минимум на 40 млрд рублей.

На данный момент, как сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника и близкий к Центробанку (ЦБ) источник, идут межведомственные обсуждения о способах предоставления капитала РСХБ и его размере. ЦБ считает необходимым обеспечить кредитную организацию данной суммой до конца года.

На 1 августа капитал Россельхозбанка по РСБУ достиг 426 млрд руб. после пополнения на 15 млрд руб. через бессрочные субординированные облигации.



Центробанк