В России изменятся цены на авиабилеты

Федеральная антимонопольная служба России до конца года предложит новые подходы к алгоритму ценообразования на авиабилеты.

Как сообщил глава ведомства Игорь Артемьев, ФАС завершила проверку зарубежных систем бронирования билетов, среди которых Sabre и Amadeus. По словам Артемьева, у службы имеются "большие претензии к ценообразованию в этой сфере". Как предполагается, до конца года будут внесены изменения "в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом", - сказал глава ФАС.

Он отметил, что сегодня цены на авиабилеты "слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоблачные и экономически необоснованные", сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, компания Sindbad, занимавшаяся продажей авиабилетов онлайн, допустила задержку в перечислении средств за авиаперевозки. Таким образом, крупнейший сервис по продаже авиабилетов приостановил работу.