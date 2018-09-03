Макрон: Путин мечтает "демонтировать Евросоюз"

Мечта президента РФ Владимира Путина — демонтировать Евросоюз, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Как сообщает "РИА Новости", одним из поводов для такого заявления стала избирательная кампания в Швеции 9 сентября, в ходе которой один из лидеров антииммигрантской партии "Демократы Швеции" Йимми Окессон высказал предпочтение российскому лидеру, выбирая между ним и Макроном.

"Я уважаю Владимира Путина и я являюсь одним из тех, кто считает, что мы должны создать новые подходы к безопасности с Россией, нам необходимы дискуссии с Россией. Но мечта Путина — демонтировать ЕС", — сказал французский лидер шведскому телевидению SVT.

По его мнению, выбор Окессона "говорит о многом", а именно — о приоритете ценностей и интересов.

"Я имею контакты с Путиным постоянно и уважаю его, но Россия не является образцом с точки зрения прав человека, — пояснил Макрон. — Я думаю, что Россия не может быть образцом для шведов".



Макрон и Путин