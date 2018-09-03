03 Сентября 2018
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Стало известно, во сколько обойдется реализация предложений Путина по пенсиям

Реализация предложений Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе потребует около 3,6 трлн руб. до 2034 года, а в течение ближайших шести лет - более 750 млрд. руб.
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Ранее президент в телеобращении к россиянам заявил о повышении пенсионного возраста на пять лет для мужчин и для женщин.

Как сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, "более плавный переход (выход на пенсию на полгода раньше - прим. ред.) для тех, кто будет выходить на пенсию в течение ближайших двух лет, первых, кто подпадет под этот закон", обойдется в 511 млрд рублей".

По словам Макарова, в федеральном бюджете на ближайшие годы планируется трансфер в Пенсионный фонд России 500 млрд руб. Это позволит обеспечить более мягкие пенсионные изменения. "Мы видим, что не просто все деньги остаются в пенсионном фонде, но бюджет добавит почти 500 млрд, добавит дополнительно к тому, что сейчас идет, для того, чтобы все эти обязательства выполнить", - сказал глава комитета, сообщает ТАСС.

Напомним, именно в 500 млрд руб. оценивался "план Белоусова" по изъятию сверхдоходов у сырьевых компаний. Однако в Правительстве его решили даже не рассматривать. Не упомянул эту альтернативную инициативу и Владимир Путин в своем сегодняшнем выступлении. Между тем, как показало голосованиена сайте Накануне.RU, ее поддерживает подавляющее большинство респондентов, почти 90%.

Тем временем, в Государственную думу РФ уже поступило более 100 поправок к законопроекту об изменении пенсионного законодательства, но в парламенте ждут предложения Президента РФ Владимира Путина в виде законодательных инициатив.


Теги: пенсионный возраст, пенсия, бюджет



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Стало известно, во сколько обойдется реализация предложений Путина по пенсиям

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Ранее 29.08.2018 18:40 Мск Минфин: Реализация предложений Путина по пенсиям обойдётся в 500 млрд рублей

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