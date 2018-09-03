Производители сообщили о возможном росте цен на хлеб

К октябрю цены на хлеб в России могут вырасти на 10%.

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Об этом говорят зерновые компании и производители продукции. Зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в текущем году. В Российской гильдии пекарей и кондитеров также предполагают, что отпускные цены на продукцию могут вырасти. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

По словам исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, к октябрю розничные цены на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%. Некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены.

Подорожание хлеба неизбежно по объективным причинам. Востриков отметил, что средние цены на пшеницу выросли как по сравнению с июлем этого года, так и по сравнению с августом прошлого.

Так, пшеница третьего класса сейчас стоит около 12 руб. за 1 кг, тогда как в начале августа ее продавали за 10 руб., а годом ранее — за 9 руб. По остальным видам сырья динамика аналогичная, добавил исполнительный директор "Руспродсоюза". Он отметил, что увеличение стоимости зерна зависит от нескольких факторов: биржевых цен на него, прогнозов по урожайности и изменения курса валют.

По словам экспертов, цены на муку составляет 30% себестоимости хлеба. Соответственно, эти тенденции не могут не отразиться на цене продукта.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, стоимость хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки первой и второго сортов в июле 2018 года составила 46,6 руб. за 1 кг (+4% к июлю 2017 года). Продукция из пшеничной муки высшего сорта стоила 70,3 руб. за 1 кг (+3%), пишет газета "Известия".