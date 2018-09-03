СМИ: Спецслужбы США два года пытались завербовать Дерипаску

ФБР и американский Минюст в 2014-2016 годах пытались привлечь к сотрудничеству в качестве информатора российского олигарха Олега Дерипаску.

Как пишет The New York Times со ссылками на собственные источники, спецслужбы США интересовали данные об организованной преступности в РФ, а позднее - о российской помощи Дональду Трампу в ходе его предвыборной кампании.

При этом, по данным газеты, американские спецслужбы пытались заставить сотрудничать не только Дерипаску, но и других богатых россиян взамен на послабления визового режима и предоставление других льгот.

Как отмечает газета, сообщил российским властям о попытках вербовки, сообщает "Интерфакс".

Напомним, в апреле Минфин США ввел санкции против российских миллиардеров и официальных лиц. В этот список попал и основной владелец "Русала". В конце того же месяца департамент американского Минфина выдвинул условие для снятия санкций с российской компании - отказ Дерипаски от контроля над ней.