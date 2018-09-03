03 Сентября 2018
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Раскрыта тайна Путина

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В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе из окна дома

Полицейскими задержан житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в стрельбе на улице Костюшко.
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По данным правоохранительных органов, у мужчины изъяли ружье. В результате инцидента никто не пострадал.

По словам очевидцев, злоумышленник устроил стрельбу из окна дома, сделав несколько выстрелов. Позднее стало известно, что мужчина стрелял из ружья, на которое у него имелась лицензия. Правоохранители связались с его родственниками, чтобы подключить их к переговорам, сообщает РИА "Новости".


Теги: стрельба, оружие



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В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе из окна дома

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