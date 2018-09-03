03 Сентября 2018
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Раскрыта тайна Путина

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Бывший чиновник доставлен из Краснодара на Камчатку в связи с подозрениями о получении взятки в 1 млн рублей

На Камчатке завели уголовное дело о взяточничестве на 1 млн руб.
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Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР региона, фигурантом дела стал бывший руководитель департамента градостроительства и земельных отношений администрации Петропавловска-Камчатского. Экс-чиновник совершил преступление еще в 2013 году, когда занимал должность руководителя департамента.

1 млн руб. подозреваемый получил от предпринимательницы "за способствование в принятии главой Петропавловск-Камчатского городского округа решения о предоставлении коммерческой организации в аренду земельного участка, расположенного на территории города".

По данным УМВД края экс-чиновник доставлен на полуостров из Краснодара, где в последнее время проживал. Теперь ему грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом.


Теги: чиновник, взятка



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Бывший чиновник доставлен из Краснодара на Камчатку в связи с подозрениями о получении взятки в 1 млн рублей

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