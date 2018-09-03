В московском метро застрелен полицейский

Неизвестный убил полицейского на станции метро "Курская" в Москве.

По предварительным данным, мужчина выстрелил в сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время ведется поиск подозреваемого. Подробности и обстоятельства случившегося выясняются.

Предварительно, подозреваемый скрылся с табельным оружием убитого. В столице введен план "Сирена". Преступник может быть вооружен и опасен, сообщает "Интерфакс".

Тем временем, телегра-канал "Mash" сообщает, что полицейский остановил молодого человека для проверки документов. Во время разговора парень отпросился в туалет. Когда сотрудник правоохранительных органов заметил, что тот слишком долго не выходит, пошел в туалет - в это время убийца бросился на него, выхватил пистолет и дважды выстрелил в голову.

Свидетелем преступления стала уборщица. Со слов женщины сейчас составляют фоторобот.