Во время похорон Маккейне стало известно о его "послании" Путину

Скончавшийся американский сенатор Джон Маккейн, который сам занимался планированием своих похорон, оставил на церемонии прощания "послание" президенту России Владимиру Путину.

Напомним, похороны Маккейна прошли 1 сентября в Национальном соборе Вашингтона. С речами выступили два бывших американских президента — Джордж Буш-младший и Барак Обама.

Об этом сообщил бывший постпред США при ООН Саманта Пауэр. "Несомненно, не случайно, что Джон Маккейн, который спланировал каждую деталь памятной церемонии, пригласил украинского президента Петра Порошенко и поставил его рядом с Йенсом Столтенбергом, главой НАТО. Это было прощальным посланием президенту РФ Владимиру Путину и президенту США Дональду Трампу: Америка стоит рядом со своими друзьями и союзниками", — написала Пауэр на своей странице в Twitter.

Маккейн еще при жизни планировал свои похороны. Политик-республиканец умер спустя сутки после сообщения о прекращении лечения от рака мозга, выявленного у него в прошлом году.

Американский президент Дональд Трамп, который не был приглашен на похороны, запретил Белому дому публиковать некролог Маккейну.