03 Сентября 2018
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
от издателя политика экономика общество образование культура происшествия экспертное мнение армия и ВПК религия портреты спорт наука и техника Книжный клуб Мнения из Сети Вехи истории Хроники Урала:...

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО

Приволжский ФО

Пермский край

Дальневосточный ФО

Приморский край

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Центральный ФО

Воронежская область

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
за рубежом политика экономика происшествия наука
Фото Видео

Раскрыта тайна Путина

Главное сейчас

Новости все материалы


происшествия В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Песков: Убийство Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия

Убийство главы ДНР Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия.
Читайте также:

Больше 120 тысяч человек пришли проститься с Захарченко

Бомбу в кафе, где погиб Захарченко, могли заложить...

Александр Бородай: "Захарченко был человеком русского дела"

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вторая трагическая новость, я имею в виду гибель в результате террористического акта Захарченко. Это тоже трагическое событие, ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные", — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, подобные действия не способствуют конструктивному решению проблем в Донбассе. "Если вы помните, серия убийств в Донбассе. Можно только предполагать, кто стоит за этой серией убийств… Но можно с уверенностью сказать, что подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей, она не способствует налаживанию атмосферы взаимного доверия — до этой атмосферы еще долго-долго идти, она отсутствует полностью, но тем не менее. Она не способствует разрядке на линии разделения", — отметил Песков, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 31 августа в результате атаки в кафе "Сепар" погибли Захарченко и его охранник, еще 12 человек ранены.


Теги: Захарченко, Песков, ДНР, убийство



подписка на зен
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Песков: Убийство Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *


Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 02.09.2018 13:15 Мск Больше 120 тысяч человек пришли проститься с Захарченко

Экспертное мнение


Голосование

Как вы восприняли выступление Путина по пенсионному возрасту?

Результаты 724

Мнения из сети


Наши спецпроекты