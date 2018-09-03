Песков: Убийство Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия

Убийство главы ДНР Александра Захарченко повлечет за собой неизбежные последствия.

Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Вторая трагическая новость, я имею в виду гибель в результате террористического акта Захарченко. Это тоже трагическое событие, ушел из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные", — заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, подобные действия не способствуют конструктивному решению проблем в Донбассе. "Если вы помните, серия убийств в Донбассе. Можно только предполагать, кто стоит за этой серией убийств… Но можно с уверенностью сказать, что подобная террористическая практика не способствует выходу на реализацию минских договоренностей, она не способствует налаживанию атмосферы взаимного доверия — до этой атмосферы еще долго-долго идти, она отсутствует полностью, но тем не менее. Она не способствует разрядке на линии разделения", — отметил Песков, сообщает Lenta.ru.

Напомним, 31 августа в результате атаки в кафе "Сепар" погибли Захарченко и его охранник, еще 12 человек ранены.