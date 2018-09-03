"Зенит" установил рекорд посещаемости матчей

"Зенит" в матче со "Спартаком" установил рекорд посещаемости домашних матчей.

Встреча проходила на стадионе "Санкт-Петербург" в рамках шестого тура Российской премьер-лиги и закончилась со счетом 0:0. На игре присутствовали 61 тыс. 467 зрителей. Таким образом, матч установил новый рекорд посещаемости домашних матчей "Зенита". До сих пор самой посещаемой в истории футболистов была встреча со "Спартаком" (5:1) в августе 2017 года - 53 тыс. 359 зрителей.

"Зенит" после пяти побед кряду впервые потерял очки, однако остался на первом месте в турнирной таблице. За ним идет "Спартак", который второй раз в первенстве играет вничью. Замыкает тройку "Ростов".