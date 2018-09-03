Благоустройство парков и снос исторических зданий: как Екатеринбург изменился за лето

В уральской столице за лето произошло довольно много перемен, начиная от ремонта дорог и заканчивая реконструкцией парков и зданий. В основном, все изменения были приурочены к Чемпионату мира, а также к всемирной выставке "Иннопром". Что появилось нового, а что так и не удалось реализовать в Екатеринбурге, выяснил корреспондент Накануне.RU

Летом в Екатеринбурге одной из главных задач власти называли благоустройство. Парки и скверы начали обустраивать и озеленять еще в мае-июне. Так, например, на Октябрьской площади, возле Драмтеатра высажены зеленые насаждения, установлены урны, а также были проведены работы по очистке от граффити. Однако уличные художники уже успели сделать новые рисунки. Как ранее рассказывало Накануне.RU, площадь у Театра драмы находится не в лучшем состоянии: отколотые плиты, мусор, грязь. Но в администрации заверили, что эта территория подлежит реконструкции только после строительства Храма святой Екатерины, который будет располагаться рядом.

На аллее по проспекту Ленина обновили плитку, отремонтировали уличное освещение, а также восстановили газоны. А в сквере возле здания управления дороги произошла полная реконструкция. Там обновили скамейки, проложили пешеходные дорожки, вырубили деревья и заменили их кустарниками. Кроме того, на территории установили памятник "Железные дороги в истории России". На барельефе отражены ключевые вехи развития страны и становления железнодорожного транспорта.

Ситуация с парками в городе неоднозначная. За лето как таковой реконструкции не происходило, однако нельзя не отметить вырубку деревьев, которой так обеспокоены местные общественники. Речь идет о парке Зеленая роща, где не раз горожане замечали непонятные действия со стороны УГМК. Как таковых изменений в парке на сегодняшний день нет, его реконструкция назначена на 2019 год. Также проблемной ситуацией можно назвать Березовую рощу в Академическом микрорайоне, где "Атомстройкомплекс" начал вырубать деревья, чтобы построить там парк. Среди общественности это вызвало большой резонанс.

Отметим, что недавно в Екатеринбурге приступили к реконструкции части набережной Исети на участке от Малышева до Куйбышева. Сейчас на этой территории проводят работы по вырубке деревьев, а также заменяют старую плитку на новую.

Напомним, что в рамках приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" разработаны дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, которые по итогам рейтингового голосования будут реализованы в 2018 году. Например, в скором времени планируется благоустройство набережной от улицы Малышева до ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Здесь появятся новые дорожки, озелененный различными травами и многолетними цветами берег реки, освещение на всем протяжении набережной и разнообразные зоны отдыха для горожан.

Что касается изменений в плане спорта, то, в связи с ЧМ-2018 по футболу, Екатеринбург унаследовал Центральный стадион, а также тренировочные площадки "Урал", "Калининец" и парк-стадион "Химмаш", полностью оборудованные для занятий детей.

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга открылся новый спортивный корт рядом с "кварталом новаторов". Площадка оборудована для игры в футбол и в хоккей. Новый корт - не единственный спортивный объект, из недавно открывшихся. Сегодня на Ленина,89 торжественно открыли спортивную площадку РМК для занятий Workout - уличной гимнастикой. На специальном покрытии установили тренажеры и необходимое оборудование.

Еще одной актуальной темой лета стали памятники архитектуры, старинные здания и борьба местных общественников за их сохранение. Однако город успел потерять уже несколько из них. За три месяца в уральской столице снесли около пяти старинных построек, которые отстаивали жители. Во-первых, это здание бани "Бодрость" на Куйбышева.

Также в квартале улиц Степана Разина – Декабристов – Чапаева – Тверитина, снесли бараки - дома бывшего кооператива "Опытстрой" 19 века.