"Работодателей нужно экономически стимулировать, а не заносить над ними еще одну дубину"

Президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам страны по поводу внесения изменений в пенсионное законодательство заявил, в том числе, о введении административной и даже уголовной ответственности за увольнение сотрудников предпенсионного возраста.

"Что заботит и даже, сказал бы, пугает людей предпенсионного возраста? Они опасаются столкнуться с риском потери работы. С тем, что могут остаться и без пенсии, и без зарплаты. Ведь после пятидесяти работу действительно сложно найти. – констатировал Путин. - В этой связи мы должны предусмотреть дополнительные гарантии, которые защитят интересы граждан старших возрастов на рынке труда. Поэтому на переходный период предлагаю считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию. Повторю, здесь нужен целый пакет мер. Так, считаю необходимым установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приёме на работу граждан по причине их возраста".

Своим мнением о том, как эта мера может отразиться на взаимоотношениях работодателей и работников с Накануне.RU поделились эксперты.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх:

"Я подобный вопрос комментировала две недели назад, потому что именно тогда Правительство России осторожно закинуло мысль об ужесточении ответственности для работодателей вплоть до уголовной за увольнение сотрудников предпенсионного возраста. Я сказала, что работодателей нужно экономически стимулировать, а не заносить над ними еще одну дубину, и сейчас придерживаюсь этой точки зрения. При этом считаю президента нашей страны взвешенным и аргументированным человеком: если он это предложение [об ужесточении законодательства] как рамочное сформулировал, то прежде, чем его широко комментировать, хочется увидеть конкретную норму конкретного закона или статью Уголовного кодекса. Одно скажу: во-первых, на сегодняшний день объем ответственности – как уголовной и административной – для руководителей организаций и без того достаточно серьезный. Во-вторых, повторяю, работодателей нужно экономически стимулировать".

По мнению Артюх, такими стимулами могут стать софинансирование со стороны государства программ обучения людей старшего возраста для повышения их квалификации.

Генеральный директор ЗАО "Техсоюз" Илья Тыщенко:

"Я считаю, что нет более работящих и квалифицированных специалистов, чем люди предпенсионного возраста. Потому что с молодежью – куча проблем - то в декрет уходят, то им условия работы не нравятся, бегают с места на место, хотя зачастую имеют низкую квалификацию и слабое образование. То ли дело старые проверенные кадры – опытные, порядочные, очень ответственные и так далее. Лично я вижу плюсы в том, что больше будет работать представителей старшего поколения. Поэтому на нашем предприятии вопроса увольнения таких сотрудников просто не возникает".

Вице-председатель Свердловского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Дмитрий Ханин:

"При всех положительных качествах сотрудников предпенсионного возраста, перевод отношений работодателя и работника в сферу регулирования уголовного законодательства, на мой взгляд, перегиб. Думаю, некоторое повышение ответственности при необоснованных увольнениях может рассматриваться, но хочется избежать последствий реализации этой идеи на местах. Поэтому очень важно при разработке регулирования этого вопроса выслушать все бизнес-объединения, экспертов и просчитать возможные последствия. Не исключено, что работодатели начнут перестраховываться, отказывая в трудоустройстве возрастным гражданам, даже если они, на первый взгляд, соответствуют всем остальным требованиям".

Управляющая группой юридических компаний "Левъ" Анна Дубровина:

"В нашем бизнесе так сложилось, что в моей фирме работают люди молодого возраста – до 35 лет, а возрастных сотрудников нет, тем более предпенсионного возраста. Что касается других бизнесов, то там такая проблема, действительно, возникает. Более того, иногда попадаются объявления от работодателей, где ими прямо обозначен возрастной ценз. Либо человека могут "отсечь" по возрасту еще до собеседования. Поэтому, как выясняется, – да, сложно конкурировать, будучи возрастным специалистом. Он по всем параметрам может быть лучше молодого соискателя, но оказаться в заведомо проигрышной ситуации в силу своих лет. Поэтому не исключаю: руководитель, понимая, что человека в солидном возрасте потом сложно будет уволить, вообще не станет его принимать на работу".

Президент Уральского приборостроительного кластера Сергей Чурсин:

"Даже на сегодняшний день для предпринимателя уволить сотрудника - дело непростое. Самое удивительное, что как раз с хорошим работником можно расстаться, договорившись. А вот нерадивый сотрудник, как правило, цепляется за место, и тогда возникают определенные проблемы. Что касается работников предпенсионного возраста, то на сегодняшний день у приборостроителей распространено, когда люди, имеющие больной опыт работы, находятся в возрасте 50-60 лет и даже старше. Для нашей отрасли это не проблема. В то же время любые ужесточающие меры, в том числе отношении руководителей предприятий, занимающихся кадровой политикой, как правило, имеют негативные последствия. Для позитива надо стимулировать людей, а не ставить их заранее в рамки потенциально наказуемых".

Отметим, что идею, озвученную президентом, практически сразу восприняла как команду для исполнения вице-премьер РФ, министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. По ее словам, применяемые меры будут базироваться на статье за необоснованное увольнение женщины по мотивам беременности.

То есть, по сути, Голикова предлагает расширить толкование ст. 145 Уголовного кодекса РФ "Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до трех лет". По этим мотивам предусмотрен штраф в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов.