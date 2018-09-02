Челябинские коммунисты вывели на митинг против пенсионной "реформы" более 500 человек

2 сентября в Челябинске, как и в других городах страны, прошел заявленный КПРФ митинг протеста против так называемой пенсионной "реформы". Людей было, кажется, даже больше, чем в июле, еще до "объяснения" президента с народом, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего к началу мероприятия в 16 часов местного времени на площадке у ДК им. Колющенко собралось от 500 до 600 человек. На митинг протеста пришли самые разные политические силы и общественные организации, от "Детей войны" до "Левого фронта".

Настрой собравшихся был резко антиправительственным и даже антипутинским. Буквально все выступающие высказывали разочарование в том, что после марта и президентских выборов Владимир Путин обманул их ожидания. Отдельно досталось депутатам-"единороссам" от партии "Единая Россия", которые голосовали за изменения пенсионного законодательства в Государственной думе.

"Имя им – позорный легион! Андрей Барышев, Владимир Бурматов, Анатолий Литовченко, Елена Ямпольская и все другие, голосовавшие за антинародный закон, в будущем не должны быть избираемы!" - эмоционально раздалось с трибуны.

Вышедший к микрофону экс-доверенное лицо кандидата в президенты Павла Грудинина челябинский предприниматель Сергей Морозов кратко охарактеризовал текущее положение дел. По его словам, в России сегодня никто не имеет никаких прав, кроме кучки приближенных к власти людей, которые разворовывают страну. "Правительство – в отставку, Путина – в отставку!" – предложил Морозов и был услышан.

Кто-то из выступающих напомнил, что в Москве продолжается голодовка координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова и предложил в резолюции митинга особенно отметить пункт о свободе для задержанного на 30 суток активиста. Предложение было поддержано.

Митинг продолжался чуть более часа и закончился без происшествий.