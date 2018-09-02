Собянин предложил назвать в честь Кобзона место теракта на мюзикле "Норд-Ост" на Дубровке

В Москве может появиться театральный центр имени Кобзона. Такое предложение сегодня озвучил столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом он написал на своей странице "ВКонтакте".

"Сегодня простились с Иосифом Давыдовичем Кобзоном. Для увековечения его памяти можно было бы, на мой взгляд, подумать о присвоении его имени Театральному центру на Дубровке. Иосиф Давыдович принимал непосредственное участие в спасении заложников и в течение всех последующих лет поддерживал связь с родственниками погибших и потерпевшими при теракте на Дубровке", - написал Собянин.

Напомним, 23 октября 2002 года группа боевиков захватила театральный центр на Дубровке, где шел мюзикл "Норд-Ост". Заложников удерживали три дня, с террористами пытались договориться депутаты, врачи и в том числе Иосиф Кобзон.

Кобзон вывел из здания Любовь Корнилову и трёх детей: двух её дочерей и одного ребёнка, которого она назвала тоже своим