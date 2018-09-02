02 Сентября 2018
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Екатеринбуржцы отправили на "свалку истории" депутатов, голосовавших за пенсионную "реформу"

В Екатеринбурге состоялся очередной митинг против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее свердловскому отделению КПРФ разрешили провести в уральской столице акцию против повышения пенсионного возраста под названием "Марш позора", однако само шествие провести в итоге не удалось.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Сначала мероприятие планировалось в самом центре города - от Главпочтамта до площади 1905 года, но местные власти это не одобрили, и оно было перенесено в сквер им. Большакова рядом с КРК "Уралец". На новом месте же любые шествия были запрещены, за чем пристально наблюдала полиция. Протестующим был отведен небольшой участок, где собралось около тысячи местных жителей.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мы убеждены, что страна должна знать своих героев в лицо, поэтому мы изготовили портреты политиков и чиновников, поддерживающих данную пенсионную "реформу", - пояснили выступающие на митинге.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Первым на сцену поднялся глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, который отметил, что надеялся не увидеться с протестующими сегодня, однако три дня назад президент выступил с обращением и не наложил вето на закон по пенсионной "реформе", тем самым поддержав ее.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

"Мы думали, что это такой хитрый ход, "дымовая завеса" для того, чтобы "протащить" повышение НДС, повышение цен на бензин и других поборов. Все это мы уже не раз видели", - отмечал Ивачев в выступлении. Однако в этот раз, как сказал он, власти превзошли сами себя. "Я так и не понял, в какой момент мы могли облегченно вздохнуть", - признался он. По его словам, средняя продолжительность жизни мужчины в Свердловской области составляет 63 года, и многие теперь могут просто не дожить до пенсии.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Прибывшая в уральскую столицу депутат думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова в своей речи отмечала, что "жуликам во власти скоро должен наступить конец" и перемены неизменны.

Выступить мог каждый желающий, и на сцену затем поднимались рабочие, учителя, студенты и многие другие.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

В конце митинга организаторы под песню "Перемен" группы "Кино" затащили на сцену импровизированный мусорный бак.

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Обладатели табличек с фотографиями депутатов поочередно отправляли своих "героев" на "свалку истории".

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург(2018)|Фото: Накануне.RU

Добавим, что многотысячные митинги против пенсионной "реформы" проходят сегодня по всей стране.


Теги: КПРФ, митинг, пенсионная реформа, депутаты, свалка истории



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Екатеринбуржцы отправили на "свалку истории" депутатов, голосовавших за пенсионную "реформу"

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