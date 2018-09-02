Екатеринбуржцы отправили на "свалку истории" депутатов, голосовавших за пенсионную "реформу"

В Екатеринбурге состоялся очередной митинг против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее свердловскому отделению КПРФ разрешили провести в уральской столице акцию против повышения пенсионного возраста под названием "Марш позора", однако само шествие провести в итоге не удалось.

Сначала мероприятие планировалось в самом центре города - от Главпочтамта до площади 1905 года, но местные власти это не одобрили, и оно было перенесено в сквер им. Большакова рядом с КРК "Уралец". На новом месте же любые шествия были запрещены, за чем пристально наблюдала полиция. Протестующим был отведен небольшой участок, где собралось около тысячи местных жителей.

"Мы убеждены, что страна должна знать своих героев в лицо, поэтому мы изготовили портреты политиков и чиновников, поддерживающих данную пенсионную "реформу", - пояснили выступающие на митинге.

Первым на сцену поднялся глава свердловского обкома КПРФ Александр Ивачев, который отметил, что надеялся не увидеться с протестующими сегодня, однако три дня назад президент выступил с обращением и не наложил вето на закон по пенсионной "реформе", тем самым поддержав ее.

"Мы думали, что это такой хитрый ход, "дымовая завеса" для того, чтобы "протащить" повышение НДС, повышение цен на бензин и других поборов. Все это мы уже не раз видели", - отмечал Ивачев в выступлении. Однако в этот раз, как сказал он, власти превзошли сами себя. "Я так и не понял, в какой момент мы могли облегченно вздохнуть", - признался он. По его словам, средняя продолжительность жизни мужчины в Свердловской области составляет 63 года, и многие теперь могут просто не дожить до пенсии.

Прибывшая в уральскую столицу депутат думы Асбеста от КПРФ Наталья Крылова в своей речи отмечала, что "жуликам во власти скоро должен наступить конец" и перемены неизменны.

Выступить мог каждый желающий, и на сцену затем поднимались рабочие, учителя, студенты и многие другие.

В конце митинга организаторы под песню "Перемен" группы "Кино" затащили на сцену импровизированный мусорный бак.

Обладатели табличек с фотографиями депутатов поочередно отправляли своих "героев" на "свалку истории".

Добавим, что многотысячные митинги против пенсионной "реформы" проходят сегодня по всей стране.