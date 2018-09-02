02 Сентября 2018
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На краснотурьинского стрелка завели дело

После перестрелки в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следователей, 40-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья "Вепрь" и ранил в ногу сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Ружьё направлено на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что стрелок - пребывающий в многодневном запое бывший спецназовец ГРУ, имеющий награды за мужество. Два года назад в августе он якобы швырялся в прохожих кабачками, а также демонстрировал гениталии. Известно, что недавно он получил разрешение на оружие.


Теги: стрельба, спецназ, дело



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На краснотурьинского стрелка завели дело

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Ранее 02.09.2018 10:56 Мск В Краснотурьинске бывший спецназовец обстрелял машину полиции

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