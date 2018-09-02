На краснотурьинского стрелка завели дело

После перестрелки в Краснотурьинске возбуждено уголовное дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По данным следователей, 40-летний мужчина с балкона своей квартиры произвёл несколько выстрелов из охотничьего ружья "Вепрь" и ранил в ногу сотрудника полиции. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте. Ружьё направлено на экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что стрелок - пребывающий в многодневном запое бывший спецназовец ГРУ, имеющий награды за мужество. Два года назад в августе он якобы швырялся в прохожих кабачками, а также демонстрировал гениталии. Известно, что недавно он получил разрешение на оружие.