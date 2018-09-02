Больше 120 тысяч человек пришли проститься с Захарченко

Проводить в последний путь главу ДНР Александра Захарченко пришли больше 120 тыс. человек. Церемония прощания проходит в театре оперы и балета.

Очередь выстроилась на несколько километров, люди несут цветы и венки к гробу погибшего в теракте главы республики. Центр города перекрыт для движения транспорта, за порядком следят усиленные патрули полиции, ГАИ, дежурят несколько карет скорой помощи.

На церемонии присутствуют делегации из России, Южной Осетии, Абхазии.

1, 2 и 3 сентября объявлены в ДНР официальными днями траура. Согласно воинской традиции, тело Александра Захарченко провезут на пушечном лафете по главной улице города - улице Артема. Усопшего похоронят на кладбище "Южном" в закрытом гробу, передает Интерфакс.

В день прощания с Захарченко на Донецкой железной дороге пройдет акция памяти, железнодорожники почтут память главы ДНР гудками локомотивов.