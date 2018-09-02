СМИ: Экипаж пропавшего вертолета изменили незадолго до вылета

В распоряжении СМИ оказался список членов экипажа вертолета, пропавшего в Иркутской области. Лайф сообщает, что это были командир экипажа Марков, пилот Катышев и борт-механик Усольцев.

По предварительным данным, на пропавшем вертолёте должен был лететь другой экипаж, он сменился незадолго до вылета.

Пропавший из радиоэфира вертолёт не был обнаружен на месте предполагаемой посадки в Кунерме. Спасатели продолжат поиски после дозаправки в Усть-Куте.

Напомним, вертолет компании "Ангара" пропал с радаров во время вылета для аэрофотосъемки местности в Братском районе