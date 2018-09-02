02 Сентября 2018
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Два человека погибли при обрушении балкона общежития в Калужской области

В Обнинске в общежитии обрушилось ограждение балкона, погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУСКР Калужской области.

По предварительным данным, вечером 1 сентября в одном из общежитий по улице Победы города Обнинска произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживающие в этом общежитии. В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм.

В настоящее время следственными органами проводятся проверочные  мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.  


Теги: балкон, общежитие, погибшие



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Два человека погибли при обрушении балкона общежития в Калужской области

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