Два человека погибли при обрушении балкона общежития в Калужской области

В Обнинске в общежитии обрушилось ограждение балкона, погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУСКР Калужской области.

По предварительным данным, вечером 1 сентября в одном из общежитий по улице Победы города Обнинска произошло обрушение металлического ограждения балкона, на котором находились мужчина и две женщины, проживающие в этом общежитии. В результате падения мужчина получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. Женщины были госпитализированы в лечебное учреждение, где одна из них позже скончалась от тяжелых травм.

В настоящее время следственными органами проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств гибели людей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.