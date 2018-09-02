02 Сентября 2018
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В Москве началось шествие КПРФ

В Москве началось шествие против пенсионной реформы правительства РФ. 

Мероприятие проводится в рамках второго этапа Всероссийской акции массовых протестов "Не допустим социальный террор власти против народа!". 

(2018)|Фото: Накануне.RU

Построение участников началось возле дома 38 по улице Маши Порываевой. Колонна протестующих движется по направлению к зданию на Академика Сахарова, 9, возле которого установлена сцена для проведения митинга. 

(2018)|Фото: Накануне.RU

Участники акции скандируют "Правительство в отставку", требуют освобождения Сергея Удальцова. У некоторых из присутствующих в руках фотографии депутатов от Единой России и надписями на них "позор".


Теги: кпрф, митинг, шествие



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В Москве началось шествие КПРФ

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