В Москве началось шествие КПРФ

В Москве началось шествие против пенсионной реформы правительства РФ.

Мероприятие проводится в рамках второго этапа Всероссийской акции массовых протестов "Не допустим социальный террор власти против народа!".

Построение участников началось возле дома 38 по улице Маши Порываевой. Колонна протестующих движется по направлению к зданию на Академика Сахарова, 9, возле которого установлена сцена для проведения митинга.

Участники акции скандируют "Правительство в отставку", требуют освобождения Сергея Удальцова. У некоторых из присутствующих в руках фотографии депутатов от Единой России и надписями на них "позор".