Путин поздравил с юбилеем Станислава Черчесова - "Усы надежды"

Президент Владимир Путин поздравил с юбилеем главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова, которого неофициально прозвали "Усы надежды" - под его руководством сборная показала удивительные результаты на Чемпионате мира этим летом.

"Вы посвятили себя футболу – спорту "номер один", проявили себя как талантливый игрок, надёжный вратарь национальной сборной. И конечно, Вас знают и ценят как замечательного тренера и наставника. Вы многое сделали для подготовки и достойного выступления нашей команды на "домашнем" чемпионате мира, создали для футболистов комфортный психологический климат, "зарядили" их на результат, на красивую, победную игру. Впереди важные старты и новые вызовы. Уверен, что под Вашим руководством сборная России продолжит развиваться, добиваться успехов и радовать миллионы преданных болельщиков. Желаю здоровья, благополучия и удачи", - говорится в поздравлении президента.

Уже 7 сентября подопечные Черчесова встретятся с турками в первой игре Лиги наций, и, возможно, снова дадут повод болельщикам спеть "Ты просто космос, Стас!" в честь главного тренера.