В самолет, летевший из Москвы в Норильск, попала молния. "Многим стало плохо, стюардессы разносили валидол"

Молния попала в самолет, следовавший по маршруту Москва - Норильск. Известно, что борт принадлежит "Нордстар".

Удар произошел через пять минут после взлета из Москвы, когда самолет проходил грозовой фронт. Никто не пострадал, судно также не получило повреждений и самолет благополучно долетел до пункта назначения и совершил посадку в штатном режиме.

Собеседник агентства также отметил, что после посадки и проверки судна никаких повреждений обнаружено не было, никто из пассажиров и членов экипажа за помощью не обращался.

Одна из пассажирок воздушного судна сообщила, что молния попала в крыло самолета. "Когда взлетали - в Москве был сильный дождь с грозой. Люди испугались, когда самолет попал в сильную турбулентность, и получил удар молнии, некоторые кричали и плакали, просили, чтобы пилот повернул обратно. Многим стало плохо, стюардессы приносили им валидол и валериану. Потом, набрав высоту, все успокоились", - рассказала она, передает Интерфакс.

В контактном центре авиакомпании "Нордстар" агентству сообщили, что не могут оперативно дать комментарии по данному происшествию.