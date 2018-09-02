28:2 в пользу Сталина. В Каспийске на слушаниях одобрили "улицу Сталина"

В Каспийске прошли публичные слушания по вопросу переименования улицы Мира в улицу Сталина. За переименование высказались 28 человек, против - 2.

Отметим, что в Каспийске уже есть улица Сталина, на ней стоят всего несколько домов. Если будет переименована улица Мира, то и маленькую улочку Сталина тоже переименуют.

Протокол слушаний передадут главе Каспийска, который в течение недели примет решение по вопросу. Об этом пишет МД.