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Зауральские коммунисты постояли в молчаливом пикете против повышения пенсионного возраста

В Кургане 2 сентября прошел пикет КПРФ против повышения пенсионного возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

В мероприятии приняли участие около 50 человек, они выстроились с плакатами возле кинотеатра "Россия".

"Мы сегодня выступаем против тех, кто не ценит и не уважает свой народ. Мы против Путина, против Госдумы и против тех идей, которые они выдвигают. Несмотря на заявления президента о том, что будет в пенсионной "реформе" какая-то лояльность, мы все равно будет пикетировать подобные решения и заявления. Путин просто хочет запудрить всем мозги, но у него это не получится", - высказала свое мнение корреспонденту Накануне.RU одна из участниц пикета Тамара Белоносова.

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.

пикет, КПРФ, Курган, пенсионная "реформа"(2018)|Фото:Накануне.RU

пикет, КПРФ, Курган, пенсионная "реформа"(2018)|Фото:Накануне.RU

пикет, КПРФ, Курган, пенсионная "реформа"(2018)|Фото:Накануне.RU


Теги: пикет, КПРФ, Курган, пенсионная "реформа", коммунисты



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Зауральские коммунисты постояли в молчаливом пикете против повышения пенсионного возраста

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