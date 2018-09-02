В Донецке прощаются с Захарченко

В Донецке в оперном театре началась церемония прощания с главой республики Александром Захарченко. Его похоронят на Аллее Героев.

На Аллее Героев донецкого кладбища похоронены погибшие комбаты ополчения Арсен Павлов и Михаил Толстых, передает Интерфакс.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб вечером 31 августа в результате взрыва у кафе "Сепар" в центре Донецка. Подозреваемые в организации покушения а тот же день были задержаны. В ДНР назвали произошедшее терактом, СКР возбудил уголовное дело об акте международного терроризма.

Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал первый вице-премьер Дмитрий Трапезников.