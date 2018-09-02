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Медведи приближаются к Серову. Памятка для населения

Управление гражданской защиты Серовского городского округа предупредило местных жителей о приближении медведей - следы косолапых замечены в нескольких точках около города, передает корреспондент Накануне.RU .

Следы медведей были замечены около поселка Ключевой, а через день - в районе коллективных садов № 16 и 17 на 9-м километре по Сосьвинской автодороге.

УГЗ предупреждает - не стоит вступать с хищниками в контакт. Медведь хорошо слышит, но плохо видит, поэтому самый безопасный вариант взаимодействия с медведем - уйти пока он не заметил. Если же косолапый все же увидел человека, лучше попытаться отпугнуть его громким шумом, чем бежать - самый упитанный медведь развивает скорость до 60 км/ч. В лесу не стоит подходить к тушам павших животных и наваленным отходам, собирая грибы и ягоды нужно шуметь и разговаривать. Ни в коем случае нельзя приближаться к медвежатам. Кроме того, нельзя подкармливать медведей.


Теги: медведи, серов, памятка



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Медведи приближаются к Серову. Памятка для населения

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