Комиссия МАК и следственная группа СКР начали расследование авиакатастрофы в Сочи

Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия в Сочи. Комиссия приступила к работе, сообщили Накануне.RU в пресс-центре МАК.

По имеющейся информации, после посадки произошло выкатывание самолета за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате выкатывания и последующего пожара самолет получил серьезные повреждения.

Известно, что самолету было более 15 лет. Он успел полетать в ливреях Рианэйр, Атлант-Союз, Московских авиалиний, а с октября 2011 переоделся в оформление ЮТэйр. После катастрофы восстановить его вряд ли удастся.

Свое расследование проведет и Следственный комитет - дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей", сообщили Накануне.RU в Южном транспортном управлении СКР.

Следователи запланировали серию экспертиз, проведена выемка необходимой документации в аэропортах "Сочи", "Внуково" и в других организациях авиакомпании "ЮТейр".

Рассматривается несколько версий: ошибка пилота, погодные условия и действия наземных служб.

Напомним, накануне самолет, летевший рейсом UT579 Москва - Сочи, в результате неудачной посадки в дождь выкатился за полосу и свалился в реку. Пострадали 18 пассажиров, погиб сотрудник аэропорта, руководивший эвакуацией.