В Москве провожают в последний путь Иосифа Кобзона

В Москве сегодня прощаются с Иосифом Кобзоном. Церемония проходит в концертном зале имени Чайковского, на сцене которого установлен гроб с телом артиста.

Прощание началось в 08.00 мск, к этому времени собрались десятки желающих проводить Кобзона в последний путь.

Похороны пройдут сегодня же на Востряковском кладбище.

Известный российский артист и депутат Госдумы скончался 30 августа на 81-м году жизни. Напомним, в июле Кобзону стало плохо в одной из московских клиник и он впал в кому, находился на аппарате искусственной вентиляции легких.