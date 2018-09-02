Проститься с Александром Захарченко приедут Аксенов и Поклонская

2 сентября в Донецке на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко будут присутствовать представители России, Южной Осетии, Абхазии и ЛНР, сообщает Донецкое агентство новостей.

На церемонии ожидают главу ЛНР Леонида Пасечника, президента Южной Осетии Анатолия Бибилова, вице-премьера Абхазии Астамура Кецбу, а также членов Совфеда РФ и депутатов Госдумы, среди которых Наталья Поклонская. Планируется, что попрощаться с Захарченко приедет и глава Крыма Сергей Аксёнов.

Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, во время покушения – взрыва в кафе "Сепар" в Донецке. Кроме главы ДНР погиб его охранник, были ранены еще 11 человек. По данным донецких властей, покушение было устроено украинскими спецслужбами.