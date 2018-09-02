Путин посетил "Сириус" и пошутил по поводу работы президентом: "Спал и видел"

1 сентября Владимир Путин посетил образовательный центр "Сириус" в Сочи. В рамках визита он встретился с победителями международных олимпиад 2017/2018 учебного года и их наставниками, передает РБК.

Глава государства признался, что в детстве у него не было мечты стать президентом.

У президента поинтересовались, как прошли его школьные годы и видел ли он уже в то время себя президентом. "Конечно, видел, спал и видел", — засмеялся в ответ Путин (цитата по ТАСС).

"Ну что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?" — перестроился позднее на серьезный тон президент. Свое детство он охарактеризовал как "дворовое". "У меня было такое, не могу сказать, что бурное детство, но в основном было дворовое детство и свободное времяпрепровождение", — рассказал он. Президент признался, что любил находиться в коллективе и коллектив был хороший. Президент подчеркнул, что это имеет большое значение.

По признанию президента, он до сих пор вспоминает многих преподавателей и благодарен им за доброту, профессионализм, высокую педагогическую подготовку и ориентацию на ученика и его интересы. Все они, отметил Путин, умели выявить в учениках то, что станет их конкурентным преимуществом в будущем.