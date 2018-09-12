12 Сентября 2018
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Приволжский ФО

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Дальневосточный ФО

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Правительство РФ намерено увеличить количество авиарейсов на Дальний Восток

Российское правительство всерьёз думает об увеличении количества рейсов на Дальний Восток и совершающих их авиакомпаний. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

По информации "РИА Новости", он объяснил это необходимостью повышения экономической привлекательности авиационного бизнеса. По словам Акимова, уже ведутся переговоры с авиакомпаниями по данному вопросу.

"Я сейчас пока не буду их (авиакомпании, — прим.) называть, — добавил вице-премьер. — Но это важная задача. В плане развития магистральной инфраструктуры у нас целый блок этому посвящён. Эту проблему надо системно решать".

Максим Акимов(2018)|Фото: infox.ru


Теги: Восточный экономический форум, ВЭФ, Максим Акимов, правительство РФ, авиационный бизнес, авиакомпании, авиарейсы



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Правительство РФ намерено увеличить количество авиарейсов на Дальний Восток

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