Правительство РФ намерено увеличить количество авиарейсов на Дальний Восток

Российское правительство всерьёз думает об увеличении количества рейсов на Дальний Восток и совершающих их авиакомпаний. Об этом заявил вице-премьер РФ Максим Акимов в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.

По информации "РИА Новости", он объяснил это необходимостью повышения экономической привлекательности авиационного бизнеса. По словам Акимова, уже ведутся переговоры с авиакомпаниями по данному вопросу.

"Я сейчас пока не буду их (авиакомпании, — прим.) называть, — добавил вице-премьер. — Но это важная задача. В плане развития магистральной инфраструктуры у нас целый блок этому посвящён. Эту проблему надо системно решать".