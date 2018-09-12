12 Сентября 2018
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Начата подготовка к "спрямлению" шоссе Космонавтов в Перми

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края заключило договор на выполнение реконструкции шоссе Космонавтов с компанией "Асфальтобетонный завод №1".

Как сообщили Накануне.RU в администрации региона, подрядчик приступает к геодезическим работам. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников отмечал, что дорога является "лицом" региона – именно по ней гости и жители Прикамья едут в Пермь из аэропорта.

Реконструкция пермской магистрали подразумевает спрямление четырех участков. Работы должны завершиться к августу 2019 года. Сумма договора — 288,325 млн руб.

В ближайшие три года в Прикамье планируется построить и реконструировать 44,5 км дорог и 878,5 метров мостов. Помимо реконструкции шоссе Космонавтов до конца года будут продолжены работы на трассе Березники-Соликамск, обходе Чусового, Восточном обходе Перми, обходе п.Куеда, дорогах Полазна-Чусовой и Частые-Бабка.


Теги: дорога, трасса, ремонт



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Начата подготовка к "спрямлению" шоссе Космонавтов в Перми

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