12 Сентября 2018
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Политика За рубежом

В Вашингтоне отреагировали на обвинения Москвы и Дамаска в адрес "Белых касок"

Власти США считают необоснованными обвинения в адрес организации "Белые каски" со стороны России и Сирии и намерены дальше поддерживать их деятельность.
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Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против "Белых касок" в ходе масштабной дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску", — заявила она.

"Многие из вас знакомы с хорошей работой представителей "Белых касок", с тем что они уже сделали и с тем, что они продолжают делать", — продолжила Нойерт, подчеркнув, что "Белые каски" спасли "тысячи гражданских лиц при бомбардировках российских ВКС". Она добавила, США и международное сообщество продолжают поддерживать работу "Белых касок", сообщает РБК.

Напомним, ранее сообщалось, что "Белые каски" организовали в Сирии похищение детей для инсценировки химической атаки в Идлибе.


Теги: Белые каски, Сирия, США



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В Вашингтоне отреагировали на обвинения Москвы и Дамаска в адрес "Белых касок"

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