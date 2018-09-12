В Вашингтоне отреагировали на обвинения Москвы и Дамаска в адрес "Белых касок"

Власти США считают необоснованными обвинения в адрес организации "Белые каски" со стороны России и Сирии и намерены дальше поддерживать их деятельность.

Читайте также: В Сирии пойманные у Пальмиры боевики рассказали о поставках оружия с американской базы

Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт. "Режим Асада и Россия продолжают выдвигать фальшивые обвинения против "Белых касок" в ходе масштабной дезинформационной кампании, подвергая их добровольцев серьезному риску", — заявила она.

"Многие из вас знакомы с хорошей работой представителей "Белых касок", с тем что они уже сделали и с тем, что они продолжают делать", — продолжила Нойерт, подчеркнув, что "Белые каски" спасли "тысячи гражданских лиц при бомбардировках российских ВКС". Она добавила, США и международное сообщество продолжают поддерживать работу "Белых касок", сообщает РБК.

Напомним, ранее сообщалось, что "Белые каски" организовали в Сирии похищение детей для инсценировки химической атаки в Идлибе.