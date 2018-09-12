"Аэрофлот" заверил, что не будет повышать цены на билеты

Крупнейший авиаперевозчик России, компания "Аэрофлот" не планирует повышать цены на авиабилеты, даже несмотря на рост стоимости топливо.

Как сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев, цены на билеты невозможно поднять, так как пассажиры не готовы платить. "На рынке, по нашей оценке, от 10% до 12% кресел больше, чем спрос, поэтому авиакомпании некоторые начинают демпинговать", — отметил глава авиакомпании. По словам Савельева, руководство "Аэрофлота" наблюдает за ростом цены на топливо, и чем это закончится — "пока непонятно".

Для "Аэрофлота" авиакеросин подорожал на 32% по отношению к прошлому году, сообщают "Известия".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Аэрофлот" намерен предложить своим пассажирам ряд дополнительных платных услуг с целью борьбы с растущими расходами, следует из презентации.