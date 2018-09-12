12 Сентября 2018
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Экономика В России

"Аэрофлот" заверил, что не будет повышать цены на билеты

Крупнейший авиаперевозчик России, компания "Аэрофлот" не планирует повышать цены на авиабилеты, даже несмотря на рост стоимости топливо.
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Как сообщил генеральный директор перевозчика Виталий Савельев, цены на билеты невозможно поднять, так как пассажиры не готовы платить. "На рынке, по нашей оценке, от 10% до 12% кресел больше, чем спрос, поэтому авиакомпании некоторые начинают демпинговать", — отметил глава авиакомпании. По словам Савельева, руководство "Аэрофлота" наблюдает за ростом цены на топливо, и чем это закончится — "пока непонятно".

Для "Аэрофлота" авиакеросин подорожал на 32% по отношению к прошлому году, сообщают "Известия".

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Аэрофлот" намерен предложить своим пассажирам ряд дополнительных платных услуг с целью борьбы с растущими расходами, следует из презентации.


Теги: Аэрофлот, керосин, авиабилеты



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"Аэрофлот" заверил, что не будет повышать цены на билеты

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