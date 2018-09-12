Поклонская сообщила о проверке пяти депутатов Госдумы

Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах, поручила провести проверку в отношении нескольких народных избранников.

Как сообщила глава комиссии Наталья Поклонская, решение о проверке связано с возможным нарушением закона о противодействии коррупции. Под подозрением - пять депутатов, представляющих партии "Единая Россия" и "Справедливая Россия".

Поклонская намерена в ближайшие дни направить запросы о проверке в Генпрокуратуру, ФСБ и Росфинмониторинг.

По предварительным данным, депутаты "являются учредителями и входят в органы управления субъектов хозяйствования", в том числе за пределами России, - это Франция и Финляндия.

Принято решение о том, чтобы информировать председателя Госдумы о ситуации с одним из депутатов — председателем комитета — из-за возможного факта конфликта интересов, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, депутата Наталью Поклонскую могут лишить поста в комитете по безопасности и противодействию коррупции. Она оказалась единственной из "Единой России", кто проголосовал в парламенте против пенсионной "реформы".