12 Сентября 2018
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Пентагон: Удар по Сирии - предупреждение для Асада

Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что Вашингтон, предыдущими ударами по сирийским силам, дали понять президенту Башару Асаду о последствиях за использование химоружия.
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"В первый раз он потерял около 17% самых передовых самолетов ВВС", - заявил глава Пентагона, говоря об ударе по сирийским войскам в апреле 2017 года. "Его предупредили. И мы посмотрим, одумался ли он", - сказал Мэттис. В то же время он уклонился от ответа на вопрос, дадут ли американские власти военный ответ, если сирийские силы применят хлор в провинции Идлиб, сообщает "Интерфакс".

Напомним, 4 апреля сирийская авиация разбомбила цеха в провинции Идлиб, где боевики производили боеприпасы с отравляющими веществами, которые затем поставлялись в Ирак и применялись в Алеппо.

Однако американские власти посчитали, что Дамаск задействовал химоружие.

В ответ на это Вашингтон нанес ракетный удар, запустив 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, откуда, по мнению Вашингтона, была якобы начата химическая атака.


Теги: пентагон, Сирия, Башар Асаду



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Пентагон: Удар по Сирии - предупреждение для Асада

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