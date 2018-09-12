12 Сентября 2018
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На сайте Кремля исчезла стенограмма общения Путина с рабочими судоверфи

В Приморском крае рабочие судостроительного комплекса "Звезда", а также сотрудники отдела кадров предприятия, разошлись в оценках средней зарплаты на судоверфи во время встречи с президентом Владимиром Путиным.
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Глава государства, который посетил завод, спросил, как им работается, и ему ответили: "Прекрасно, хорошо". Тогда глава государства решил узнать у стоящей перед ним женщины, какая у нее зарплата — та, замявшись, сообщила, что она начальник, и у нее зарплата - 100 тыс. руб. "А средняя на предприятии примерно какая?", - поинтересовался президент.

Из толпы одна из женщин сказала, что эта цифра — 30-40 тыс. Тем временем, беседовавшая с Путиным женщина сказала: "Средняя, отдел кадров говорит, — 70 тыс.".

После этого сайт Кремля опубликовал стенограмму беседы. Однако позже она исчезла, и вместо нее появилась видеозапись, сообщает РБК.

Тем временем, официальный представитель кремля Дмитрий Песков oбъяcнил, пoчeмy с прoпaлa cтeнoгрaммы. "Прocтo зaмeнили видeoфaйлoм. Смoтритe внимaтeльнo", — сообщил пресс-секретарь президента.

Судостроительный комплекс "Звезда" — строящееся российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в городе Большой Камень Приморского края. Верфь будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья.


Теги: Владимир Путин, зарплата, рабочие, завод



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На сайте Кремля исчезла стенограмма общения Путина с рабочими судоверфи

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