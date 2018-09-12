12 Сентября 2018
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Политика В России

Медведев не исключает дополнительную корректировку пенсионного законодательства

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил продолжения корректировок и изменений в пенсионное законодательство страны.
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"Потому что задача для нашей партии - в течение всего переходного периода самым внимательным образом следить, как законодательство будет работать", - сказал глава кабмина в ходе обсуждений предложений "Единой России" ко второму чтению законопроекта о совершенствовании пенсионной системы.

"Может быть, даже что-то придется скорректировать. К этому нужно быть готовыми", - заявил Медведев. По словам премьер-министра, необходимо будет смотреть за тем, как меняется рынок труда, как развиваются взаимоотношения между работниками и работодателями в контексте изменений в пенсионное законодательство. Медведев высказался за то, чтобы "иметь полную картину, как ощущают себя люди в условиях изменений в пенсионном законодательстве".

Как считает премьер, меры по защите трудовых прав граждан предпенсионного возраста должны предлагать не только государство, но и бизнес, считает премьер, сообщает "Интерфакс".


Теги: пенсия, пенсионный возраст, пенсионная реформа,



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Медведев не исключает дополнительную корректировку пенсионного законодательства

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