Эксперты: Цель учения "Восток-2018" - сдерживание США и НАТО

Стратегические маневры "Восток-2018", проводимые на Дальнем Востоке, стали ответом на новые угрозы безопасности России, прежде всего, со стороны США и НАТО.

Об этом говорят эксперты. Как сообщил начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-полковник Леонид Ивашов, масштаб и содержание этих военных учений отвечают складывающейся военно-политической обстановке. "Эти учения направлены, прежде всего, на сдерживание агрессивных устремлений США и НАТО. Сегодня учения уже носят не антитеррористический, а прямой военный характер сдерживания и отражения агрессии", - указал эксперт.

По его словам, в отдельных эпизодах маневров примут участие военные из Китая и Монголии. "Эти учения показывают, что есть противостояние между Западом и Востоком, и Восток готов отреагировать", - отметил Ивашов.

Бывший начальник главного штаба Военно-морского флота РФ адмирал Виктор Кравченко также считает, что маневры "Восток-2018" - ответ на геополитическую ситуацию в мире. "Мы должны как-то реагировать на реальность и готовить войска. Учитывая, что со всех сторон говорят в адрес России, надо как-то на эти угрозы реагировать", - сказал Кравченко.

"На Тихом океане есть такие державы как США и их союзники, которых надо сдерживать на основе разумной достаточности", - считает глава Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, академик Алексей Арбатов, сообщает "Интерфакс".

11 сентября в России стартовало стратегическое учение "Восток-2018". По официальным данным Минобороны, в учении участвуют около 300 тыс. российских военнослужащих. В маневрах задействованы Восточный и Центральный военные округа, Тихоокеанский и Северный флота, Воздушно-десантные войска, стратегическая и военно-транспортная авиация.