Телеведущий Норкин выгнал из студии НТВ украинского эксперта

Ведущий телепрограммы "Место встречи" на телеканале НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского эксперта после того, как тот его перебил.

В ходе дискуссии специалист перебил ведущего, на что Норкин попросил того замолчать.

После этого другие участники вступились за украинского эксперта, заявив, что он также имеет право высказаться. Однако, ведущий программы заявил, что у эксперта такого права нет и попросил отключить его микрофон.

Когда эксперт продолжил говорить, Норкин попросил его покинуть студию. После ухода эксперта, Норкин пожаловался на то, что не может его избить.

Напомним, в феврале текущего года ведущий Андрей Норкин подрался с украинским политологом Дмитрием Суворовым. Страсти накалились в тот момент, когда германский парламентарий Андреас Маурер рассказал о погибших детях на Донбассе - ранее он лично посетил зону конфликта.