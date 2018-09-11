"Стало движение, как на магистрали". Житель Кургана грозится лечь на асфальт, если возле детсада не поставят дорожные знаки и пешеходный переход

В Кургане опасный участок дороги угрожает жизни и здоровью детей.

"Мы ляжем на дорогу с моими детьми и не пустим сюда ни одну машину, пока не приедут и не сделают нам тут дорожные знаки и разметку как положено. Я сегодня сам видел, как маленькую девочку чуть не сбил пассажирский "пазик" - она успела отскочить. Ну это безобразие! Если вы перекрыли дорогу и пустили транспорт в объезд, будьте добры, создайте безопасные условия для детей - тут же детский сад во дворе, детки ходят. У нас тут в день раньше 20 машин проезжало, а сейчас по утрам и вечерам ежедневно пробки", - с этих слов начал свой рассказ житель дома №58 на улице Сибирской в Кургане Иван. Пенсионер рассказал корреспонденту Накануне.RU о внезапно появившихся проблемах некогда тихого городского уголка.

Все началось в минувшую пятницу 7 сентября, когда коммунальщики начали ремонтировать участок улицы Куйбышева от Бурова-Петрова до Блюхера.

"Согласно постановлению администрации Кургана, с 8.00 7 сентября и до 21.00 7 октября на данном участке будет закрыто движение для всех видов автотранспорта. Здесь ремонтные бригады будут проводить работы по устранению двух провалов на дорожной сети и ремонту самотечного коллектора диаметром 1000 мм. Просим водителей заранее планировать свой маршрут", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".

Вот водители и пытаются планировать свой маршрут. Как рассказал пенсионер Иван, автомобили объезжают ремонтируемый участок через улицы Орлова, Сибирскую и Блюхера, после чего выезжают либо в сторону моста на Смолино, либо по Сибирской в сторону спорткомплекса "Молодежного" - и точно так же в обратном направлении.

"У нас здесь не было никогда нормальной дороги - участок этот (на ул. Сибирской от ул. Блюхера до ул. Бурова-Петрова - прим. ред.) всегда требовал ремонта, там ямы сплошные. Сейчас по этой дороге с раннего утра и до позднего вечера едут все, кто раньше проезжал по Куйбышева - фуры, тракторы, автобусы, легковые - все здесь сейчас проезжают. И дорогу эту убьют окончательно, но шут с ней с дорогой - тут детский сад, дети постоянно ходят, вокруг дворы, машины и по дворам ездят, у нас тут детей куча. Собьют какого-нибудь мальчишку, вот тогда и зашевелятся все. Стало движение, как на магистрали", - добавляет Иван.

Выехав на место, корреспондент Накануне.RU действительно обнаружил в 12.00 часов дня на перекрестке улиц Блюхера и Сибирской большую пробку. Автомобили не могут разогнаться более, чем 60 км/ч из-за плохого качества дороги, однако вполне сносный асфальт присутствует на участке ул. Сибирской от ул. Орлова до ул. Блюхера вдоль дома №58 - вот тут-то машины не просто летят, а обгоняют друг друга по "встречке", чтобы как можно быстрее объехать затор.

"Я живу тут уже 20 лет. Детский сад тут находится во дворе, №20 "Рябинушка". Дети постоянно ходили без опаски через дорогу, потому что до сегодняшней ситуации тут очень редко машины проезжали, одна-две за час. А сейчас вы посмотрите что творится, и дети не могут перейти дорогу, потому что здесь никогда не было и сейчас нет пешеходного перехода. Никаких вообще знаков дорожных нет. Ну если вы делаете объезд, так и знаки поставьте", - рассказала Накануне.RU жительница одного из домов Галина Воронкова.

На перекрестке улиц Блюхера и Сибирской, как раз там, где идет дорога в детский сад и к трем жилым домам, дорожный знак "Осторожно, дети" отсутствует. Здесь стоит отметить, что такой знак по закону должен быть установлен там, где существует повышенная вероятность появления детей. Это, как правило, места на дороге, недалеко от которых расположены детские учреждения - школы, детские сады, спортивные секции и другие организации для детей и подростков.

В ГИБДД Кургана постоянно говорят о том, что безопасность детей в городе на подобных участках не обеспечена на 100%. В частности, не хватает ограждений перильного типа, не хватает искусственной неровности и светофоров типа Т-7 (светофор, который сигнализирует о наличии нерегулируемого пешеходного перехода - прим. ред.). Сотрудники полиции всегда говорят, что перильные ограждения сдерживают пешеходов-нарушителей, а искусственные неровности на дороге - лихачей-водителей. Риск ДТП в таких условиях минимальный, чего не скажешь о перекрестке улиц Блюхера и Сибирской. Здесь нет ни искусственной неровности, ни знака "Осторожно, дети", ни пешеходного перехода.

Как добавил местный житель, собеседник Накануне.RU - пенсионер Иван, если в самое ближайшее время данный участок дороги не приведут в должное состояние, обеспечивающее безопасность детей, он ляжет на дорогу и не пропустит ни один автомобиль.

"Мне терять нечего, я жизнь прожил, мне детей жалко, которые могут пострадать. Почему-то наша администрация выпустила постановление о перекрытии Куйбышева, а постановление установить знаки и сделать пешеходный переход в опасном месте выпустить ума не хватило", - возмущается мужчина.

Информацию о данном опасном перекрестке Накануне.RU направило в контролирующие органы для принятия решения.