Лидер Русской весны в Донбассе Павел Губарев объявил, что идет на выборы главы ДНР

Бывший народный губернатор Донецкой области Павел Губарев, ставший лидером Русской весны в Донбассе, объявил о том, что будет баллотироваться на пост главы ДНР. Об этом он написал на своих страницах в соцсетях.

Губарев отметил, что мечта Донбасса уже стала реальностью, так как он идет дорогой, которую выбрал весной 2014 года. Он вспомнил митинг 1 марта 2014 года, когда сделал выбор, которым "будет гордиться всю жизнь".

"Я просто понял, что именно сейчас и именно я, я и никто другой, должен выйти на сцену и зажечь сердца жителей Донбасса. И у нас с вами получилось это сделать. Я никогда до этого не мог представить, что мне выпадет честь стать народным губернатором, лидером народного восстания. Я просто был вместе со своим народом. И когда пришло время взять на себя ответственность за его будущее - я сделал это", - написал Губарев.

Он подчеркнул, что ДНР не зависит от Украины, но имеет массу проблем: коррупция, бедность, боевые действия, неэффективность управления. Поэтому решил идти на выборы главы республики.

"Я иду с нашей общей мечтой. Мечтой о счастливой, свободной и богатой жизни. Мечтой о воссоединении с Россией. Мечтой о мирном прекрасном будущем", - заявил Губарев и призвал людей поддержать его.

Отметим, что директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков прогнозирует, что "с вероятностью 99% можно предсказать победу Дениса Пушилина в ДНР".

При этом на странице ополченца Александра Жучковского из более 800 проголосовавших только 10% поддержали Пушилина, а Губарева - 54%.

Накануне.RU писало о том, что пост главы ДНР вероятнее всего займет Пушилин.