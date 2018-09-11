Обыски в администрации южноуральского города вылились в уголовное дело о растрате бюджетных денег

В Троицке возбуждено уголовное дело по факту хищения чиновниками МКУ "Гражданская защита города Троицка" бюджетных денег в сумме не менее 700 тыс. рублей, об этом Накануне.RU сообщили в СУ СК России по Челябинской области.

Ранее стало известно, что утром 11 сентября в администрации Троицка прошли обыски сразу в трех комитетах.

Данное преступление выявлено сотрудниками ГУ МВД Российской Федерации по региону, сейчас они осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

В данный момент силовики выявляют должностных лиц, причастных к совершению хищения.