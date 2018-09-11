12 Сентября 2018
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Политика За рубежом

Небензя на заседании Совбеза ООН рассказал о неопровержимых доказательствах готовящихся в Сирии провокаций

Выступая на заседании Совбеза ООН, постпред России при организации Василий Небензя заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства подготовки провокации с химоружием в Сирии, пишет "Российская газета".

Небензя призвал западных партнеров подменять понятия в обсуждении ситуации в сирийском Идлибе, когда речь идет об антитеррористической операции в регионе, а не о военных действиях.

"Использование химоружия Дамаском стало бы приглашением для удара по Сирии коалиции западных стран. Зато провокация противников Дамаска, рассчитывающих на силовую поддержку иностранных покровителей, вполне вероятна. У нас имеются неопровержимые доказательства таких приготовлений", - сказал Небензя.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце августа Небензя сообщил, что боевики террористической организации "Исламское государство"* (ИГ - террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии получают оружие от полуофициальных структур.


Теги: Василий Небензя, ООН, Сирия, провокации, химоружие



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Небензя на заседании Совбеза ООН рассказал о неопровержимых доказательствах готовящихся в Сирии провокаций

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