Путин и Си Цзиньпин во Владивостоке "хлопнули по рюмашке" под блины с красной икрой

Во Владивостоке в эти дни проходит уже четвертый по счету Восточный экономический форум, куда прибыли президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

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Как ранее сообщало Накануне.RU, в рамках форума Путин обсудил с японским премьер-министром Синдзо Абэ тему мирного договора. По словам российского лидера, страны готовы искать устраивающие стороны развязки.

Вечером 11 сентября Путин и Цзиньпин посетили выставку "Улица Дальнего Востока", где познакомились с культурными и национальными особенностями Дальнего Востока. Главам государств показали, в частности, экономические возможности Амурской области, и рассказали о проектах в космической сфере, сельском хозяйстве, химии, инфраструктуре, пишет сайт Кремля.

Самая интересная часть началась, когда лидеры России и Китая зашли в павильон "Русские морепродукты и русский рынок" - повара предложили Путину и Цзиньпину надеть фартуки и попробовать себя в роли дальневосточных кулинаров. В итоге, главы государств сами приготовили блины, и на выбор заполнили их представленными на выставке морепродуктами региона. После этого лидеры двух стран позволили себе выпить по рюмке крепкого напитка.

Напомним, до этого на форуме между делегациями России и Китая обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества, а также ключевые международные проблемы.