"Волосы должны стоять дыбом". Выборная кампания бросила вызов всем партиям

Единый день голосования увенчался рядом неожиданных и новых трендов в политическом процессе - повышение уровня протестного голосования в ряде регионов, вторые туры на губернаторских выборах в четырех субъектах РФ, определенный успех малых партий, снижение поддержки "Единой России".

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Несмотря на это прошедшие выборы характеризуются устойчивостью сложившейся в России политической и партийной системы, в которой "партия власти" сохранила политическое лидерство, хоть и в непростых условиях. Такие выводы содержатся в докладе АПЭК, посвященном итогам выборов 9 сентября.

Политологи считают, что многие из обозначенных результатов выборов носят ситуативный характер, при этом возникающие в "новой политической реальности" вызовы одинаково весомы для всех участников партийной системы страны.

"Несмотря на резонанс вокруг повышения уровня протестного голосования, объективный анализ показывает: "Единая Россия" по-прежнему сохраняет политическое лидерство, хотя победа была одержана ею в непростых условиях. Достаточно вспомнить, что второй тур на губернаторских выборах предполагается лишь в 4 регионах из 26, а из кампаний по выборам в заксобрания оппозиция смогла опередить "Единую Россию" только в 3 территориях из 16", - говорится в докладе АПЭК.

Тем не менее парламентская оппозиция смогла канализировать протестные настроения и обеспечить неплохие результаты в ряде кампаний. Отражением этих усилий становится в том числе появление "второго тура" на выборах глав четырех субъектов - в Приморском, Хабаровском краях, Владимирской области и Республике Хакасия.

В АПЭК проанализировали ряд факторов, предопределивших "второй тур". Так, гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов считает, что результаты "Единой России" в "регионах второго тура" были предсказуемы, поскольку и на думских выборах в 2016 году они были заметно ниже общероссийских. "Например, 38,98 % в Приморском, 37,31 % в Хабаровском, 38,06 % в Хакасии против 54,2% по стране в целом. В случае с Владимирской областью отрыв от общероссийских результатов в 2016 году был меньше, но все равно заметен (45,20 % против 54,2% соответственно)", - говорится в исследовании.

"У каждого из регионов есть особая причина второго тура. Авторитарный жесткий стиль у Светланы Орловой во Владимирской области, элитные проблемы в Приморье, очевидная незаметность присутствия Вячеслава Шпорта в Хабаровске и усталость от Виктора Зимина в Хакасии. То, что Зимин не менее проблемен для избрания, было очевидно в феврале", - прокомментировал Орлов.

Как отмечает политолог, слишком тесная ассоциация с губернаторами, имеющими антирейтинг, а также с главами регионов, жители которых выражали свою усталость от них, стала одной из технологических ошибок "Единой России", что сказалось на результате партии в этих регионах.

К слову, по прогнозу политолога, только в двух регионах у оппозиционных кандидатов есть шанс победить во втором туре выборов - в Хакасии и в Хабаровском крае.

Более результативная мобилизация протестного электората стала одной из главных особенностей губернаторских кампаний-2018. Многие из тех, кто раньше игнорировал голосование, теперь пришли на избирательные участки и поддержали оппозицию.

При этом результаты выборов формируют новые вызовы для всех партий, продолжил вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский.

"Во-первых, старый запас прочности у партии власти все-таки постепенно тает. Все те вопросы о субъектности, идентичности, собственной партийной повестке будут обостряться в ближайшей перспективе. Проблем для партии власти в глубинке становится больше… Там идет явное накопление недовольства", - сказал он.

На этом фоне свои вызовы появляются и для системной оппозиции, которая "неплохо выступила на этих выборах". "Они связаны с тем, как она сможет и сможет ли стратегически распорядиться ресурсом, который она получила по итогам выборов… Что будет происходить с этим ресурсом дальше - будет ли он "распродан" или будет осмыслен, и позиции этих партий будут укрепляться, вопрос большой", - пояснил политолог.

Эксперты, комментируя итоги выборов, отмечают рост конкурентности в системе в целом и на левом фланге в отдельности. Выделяют и укрепление позиций целого ряда малых партий, которых "еще привыкли считать спойлерами". В этой связи статус КПРФ, как главного выгодоприобретателя по итогам прошедшей избирательной кампании, ряд политологов оспаривают.

"Ситуативно КПРФ получило больше всего, канализировав протесты, но если посмотреть на результаты малых партий - КПСС, "Коммунисты России", РПП… у них все впереди", - считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. По его мнению, после этих выборов у КПРФ "должны волосы стоять дыбом", поскольку "партия превращается из той, которая всегда имела первенство среди левых партий всего лишь в "одну из".

Отметим, "Коммунисты" России" прошли в представительные органы Хакасии (8,01%), Ярославской (6,63%), Ульяновской области (5,83%), Ненецкого автономного округа и Ростовской области (около 5%), "Коммунистическая партия социальной справедливости" проходит в заксобрание Владимирской области (6,14%), "Партия пенсионеров России" прошла в региональный парламент Забайкальского края (6,15%). "Серьезной угрозы для парламентских партий их непарламентские конкуренты создать не могут. Тем не менее может вырасти внимание к непарламентским, но не связанным с радикальной оппозицией силам со стороны политиков местного и регионального уровня при подготовке к Единому дню голосования-2019", - в свою очередь делают вывод в АПЭК.

Значимым фактором, повлиявшим на исход региональных и муниципальных выборов, хоть и не единственным, стала и пенсионная "реформа", отмечается в докладе. Оппозиция в ходе этих выборов делала серьезную ставку на критику пенсионного маневра.

"Второй тур в регионах - это показатель резко возросшего за последние недели протестного настроя людей. Согласен с тем, что обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы могло в какой-то степени эти настроения подстегнуть. Люди поняли его по-своему, они ожидали чего-то другого. Показатель здесь - в малых городах результаты у КПРФ… Таких результатов у коммунистов не было никогда", - отметил политолог Максим Жаров.

Директор АНО "НИЦ "Особое мнение" Екатерина Курбангалеева согласилась с тем, что значимость пенсионной повестки в ходе выборов нельзя недооценивать. Она подчеркнула, что пенсионная реформа "определила водораздел между губернаторскими кампаниями и кампаниями в заксобрания регионов", и губернаторы в большинстве своем от обсуждения пенсионной повестки отказались. Например, как рассказала эксперт, кандидаты на пост главы Ивановской и Владимирской областей "испытывали затруднение" в связи с вопросами повышения пенсионного возраста, "уходили в позитивную хозяйственную повестку".

В целом политологи отмечают, что "партия большинства" проделала недостаточную работу по сопровождению пенсионной реформы в ходе нынешней кампании, что также отчасти сказалось на результатах "ЕР".